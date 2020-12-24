Владимирское отделение Банка России подсчитало, насколько в этом году дороже стало обустроить дом для жителей 33 региона. Как отмечают специалисты, в этом году рекордно вырос спрос на ипотечное жилье. За десять месяцев текущего года банки выдали владимирцам почти столько же ипотечных кредитов, как за весь прошлый год – более 11,7 тысяч. В среднем по данным на 1 ноября жители региона брали на покупку квартиры по два миллиона рублей. Ввод жилья в эксплуатацию в сентябре-октябре превысил в 1,5 раза среднемесячный объем сдачи в летние месяцы, чему, в том числе способствовала льготная ипотека под 6,5%.Насколько дороже или дешевле, чем годом ранее, стало сделать небольшой ремонт дома, обставить новую квартиру мебелью, приобрести бытовую технику? По данным регионального отделения Банка России, расходы на отделку, мебель и бытовую технику выросли с начала года выше официальной инфляции. Бюджетный вариант ремонта своими силами включает в себя покупку таких необходимых материалов как краска, плитка, обои, мойка для кухни, линолеум и ламинат.Стоимость строительных материалов для базового ремонта однокомнатной квартиры, при условии, что комната, кухня и прихожая в среднем составляют 18, 10 и 5 квадратных метров соответственно, выросла за год на 5,2%. Это выше уровня региональной инфляции - 4,6%. Больше всего подорожал ламинат - за год на 7,2%. На его цену повлияли издержки производства, возникшие в результате роста цен на импортное сырье на фоне ослабления рубля в сентябре-октябре 2020 года. А вот линолеум поднялся в цене всего на 1,8% ,в том числе потому, что один из крупнейших его производителей работает на территории области.Увы, обставить мебелью квартиру тоже стало дороже. Сильнее всего подорожала корпусная мебель - на 9,9% за год. На ее цену повлияла дороговизна импортных компонентов и повышенный спрос. Цены на остальные товары росли гораздо медленнее, а мягкая мебель в результате роста предложения от региональных производителей даже стала дешевле на 1%, чем прошлом году. В итоге «индекс обустройства квартиры», куда вошло приобретение корпусной и мягкой мебели, навесного шкафа, четырех табуретов и стола для кухни, шкафа и вешалки для прихожей, а также бытовой техники (холодильника, плиты, чайника, пылесоса и утюга) составил 6,6%.При этом во владимирском отделении Центробанка советуют не покупать мебель и бытовую технику в кредит, если вы не уверены в своих силах.