В областном центре водителей, которые оставили свои машины в неположенных местах, просят заплатить. Только кому — неизвестно. На лобовых стеклах машин закрепляют лист бумаги дворником со следующим сообщением: «Вы нарушили правила парковки, нарушение зафиксировано на фото и видео, если вы не отправите 300 рублей на номер, то данные будут переданы в ГИБДД». И напоминают, что штраф за неправильную парковку составляет 1500 рублей.Одна из девушек, получившая такое сообщение, выложила фото в соцсети и начала спрашивать, стоит ли платить 300 рублей. Пользователи уверяют: это мошенники, которые, если проигнорировать их требование, реально отдадут материалы инспекторам.- Моего сына так штрафовали. «Доброжелатель» послал фотки в ГИБДД. Сына вызвали и показали зафиксированные нарушения, - пишет жительница Владимира.Но если даже заплатить указанную сумму, то не факт, что мошенники выполнят свои обещания. Почему мы утверждаем, что это мошенники? Потому что ГИБДД к этому никакого отношения точно не имеет. В ведомстве пояснили, что инспекторы никогда не применяли такие меры. Штрафы в размере от 1000 до 2500 рублей накладываются, но не так.- Одним из вариантов, в первую очередь, является работа сотрудника, который сам выявляет административные правонарушения и составляет протокол на месте. Другой вариант — автоматический режим, когда автомобили, водители которых нарушают ПДД, попадают на фото- и видеофиксаторы, установленные на дорогах. Тогда все отснятые материалы отправляются почтой на адрес водителя. К стеклам же наши инспекторы ничего не прикрепляют, - объяснил старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков. - Если рассматривать этот случай с суммой в 1500 рублей, то, скорее всего, водитель нарушил требования дорожного знака, которые ограничивают парковку.Кстати, жители, на чьих машинах разместили данные предупреждения, могут обратиться в полицию.ЕСТЬ МНЕНИЕ- Такие вещи часто происходят, когда происходят негативные явления в экономике. Люди пытаются заработать. Этот вариант достаточно новый: здесь просят деньги, не угрожая повреждением машины или снятием номера. Хотя последний пример уже редко используют мошенники, они понимают, что сделать дубликат номера дешевле, чем перечислить им деньги. В других регионах стали замечать еще один вариант нечестного заработка. Ночью неизвестные поднимают автомобиль на домкрате и срезают каталитический нейтрализатор для очистки выхлопа, он стоит в районе 15 тысяч рублей, - говорит владимирский автоэксперт Алексей Кованов. - Я бы вообще не стал никому ничего перечислять. В истории с бумажкой на стекле лучше дождаться официального документа от ГИБДД: даже если придет штраф в размере 1500 рублей, то скидкой 50% (она дается при оплате не позднее 20 дней после вынесения штрафа) вы заплатите 750 рублей. Да, на прикрепленной бумаге стоимость составляет 300 рублей, но лучше добавить еще 450 и быть уверенным в том, что вы отдали деньги реально за нарушение правил в ГИБДД.