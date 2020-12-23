За сутки во Владимирской области зарегистрировано 184 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Львиная доля случаев приходится на Владимир — 44. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с 21 случаем, на третьем — Муромский район, где 18 заболевших.14 новых случаев в Ковровском, 11 - в Юрьев-Польском, 10 - в Вязниковском районах, по 8 случаев в Александровском и Собинском районах, по 7 - в Гороховецком, Камешковском, Суздальском районах, по 6 - в Кольчугинском, Киржачском, Петушинском районах, 4 случая в Меленковском районе, по 3 — в Радужном и Селивановском районе и 1 случай в Судогодском районе.За минувшие сутки выздоровел 171 человек, умерли двое.Всего в регионе зарегистрировано 17 134 случая заболевания (3361 сл. в г. Владимире, 2259 сл. в Гусь-Хрустальном, 1935 сл. о. Муром, 1315 сл. в Ковровском, 1134 сл. в Александровском, 1085 сл. в Петушинском, 863 сл. в Вязниковском, 795 сл. в Юрьев-Польском, 633 сл. в Кольчугинском, 613 сл. в Собинском, 554 сл. в Суздальском, 490 сл. в Гороховецком, 472 сл. в Меленковском, 403 сл. в Селивановском, 394 сл. в Камешковском, 348 сл. в Киржачском, 244 сл. в Судогодском, 236 сл. в г. Радужном).Владимирская область до сих пор испытывает острую нехватку врачей и медсестер. Нагрузка с каждым днем увеличивается, многие уходят на больничный. Чтобы хоть как-то разгрузить владимирских медиков, на помощь приедут врачи из Башкирского медицинского университета. Всего прибудет шестнадцать врачей и десять медсестер, который будут работать в ковидных госпиталях региона.Бригада, в составе которой десять терапевтов, четыре инфекциониста и два анестезиолога-реаниматолога, приедет 23 декабря и проработает до конца новогодних каникул. Врачей сопровождают медсестры-анестезистки.Кстати, летом во Владимирскую область уже приезжали врачи из Москвы и Подмосковья, работавшие в инфекционных госпиталях.Также планируют увеличить количество проводимых исследований (КТ). Их будут проводить в открывшемся корпусе Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи.Кстати, Владимирская область попала в число четырех регионов, где на сегодняшний день самая проблематичная ситуация с коронавирусом.- В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ. Ситуация здесь остается напряженной, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.