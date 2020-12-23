Во Владимирской области инфляция набирает обороты

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфляция во Владимирской области выше уровня инфляции в ЦФО. Это можно объяснить низким уровнем развития конкуренции и практически полным отсутствием региональных торговых сетей, считают во владимирском отделении Центробанка РФ.

В регионе более заметно, чем в ЦФО, выросла стоимость фруктов и овощей, импортных легковых автомобилей, санаторно-курортного лечения. А вот цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки растут медленнее, чем в Центральной России. А стоимость аренды квартир даже снизилась.

Годовая инфляция в ноябре выросла и составила 4,6 процента (в октябре была 4,2 процента). Как пишут в Банке России, к ее ускорению привел рост издержек производства и логистики, связанный с пандемией, ослабление рубля, а также отложенный спрос потребителей после снятия ограничения.

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Дорогой сахар и дешевая крупа

За месяц цены на продукты питания выросли на один процент и сейчас темпы прироста составляют 5,7 процента. Большое влияние на динамику оказало подорожание сахара. Цены на него выросли из-за небольшого урожая сахарной свеклы, на который повлияла одновременно и плохая погода, и сокращение посевных площадей в стране.

Взлетели цены также на курицу и яйца. Это связано с подорожанием стоимости кормового зерна на фоне увеличения экспортных цен на него и роста стоимости импортируемых аминокислот и соевого белка, а также произошедшего в предыдущие месяцы ослабления рубля.

Из-за расширения ассортимента выпускаемой продукции тепличными хозяйствами за счет роста предложения овощей с более высокой себестоимостью поползли вверх цены на свежие огурцы и помидоры. А ослабление рубля привело к подорожанию импортных яблок, винограда и груш.

Но не все продукты подорожали. В частности, на полках магазинах стало появляться больше молочных продуктов местных производителей, поэтому творог, сметану и сливочное масло еще можно купить за невысокую цену.

Также из-за высокого урожая и насыщения людей замедлился годовой рост цен на отдельные крупы.

«Золотые» машины

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Незначительно, но все-таки выросли цены на непродовольственные товары. Если в октябре темп прироста составлял 4,8 процента, то в ноябре уже — 5 процентов.

Снижение объемов ввоза импортных автомобилей из-за временной приостановки деятельности основных мировых автоконцернов привело к ускорению роста цен машины. Причем даже на российские, потому что для их сборки также используются импортные запчасти. Также на динамику цен повлиял и отложенный спрос, поддерживаемый оживлением рынка автокредитования (отчасти за счет льготных программ с господдержкой).

Кроме автомобилей подорожали отдельные виды бытовой техники.

А вот цены на смартфоны снизились, это произошло из-за обновления ассортимента на рынке мобильных устройств. Также замедлился рост цен на топливо. Многих сотрудников перевели на дистанционную работу, поэтому они меньше пользовались своими автомобилями.

Выход в свет нынче недешевый

Что касается роста цен на услуги, то он замедлился. 2,7 процента в ноябре против 2,9 процента в октябре. В большей степени это связано с расширением предложения и ростом конкуренции в сфере бытовых услуг и услуг связи. В частности, не выросли цены за абонентскую плату за телевидение и на поход в парикмахерскую.

А вот из-за увеличения затрат на защиту посетителей от коронавируса подорожали цены на билеты в театр, проживание в гостинице и пребывание в санатории.

А вот ускорение роста цен на некоторые виды стоматологических услуг связано с подорожанием импортных материалов и оборудования.