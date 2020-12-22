Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 декабря 2020: во Владимире отменили массовые гуляния в новогоднюю ночь

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В обновленной Роспотребнадзором статистике по суточной заболеваемости коронавирусом мало, что изменилось. На 11 часов утра 22 декабря лабораторно подтверждено 186 новых случаев Covid-19. При этом выздоровели 175 человек, а умерли пятеро. Так что дольше трех дней нулевая смертность в 33 регионе не продержалась.

А вот как распределились случаи по районам:

- 50 сл. в г. Владимире,

- 22 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 17 сл. в Муромском,

- 11 сл. в Ковровском,

- 10 сл. в Юрьев-Польском,

- 9 сл. в Александровском,

- по 8 сл. в Вязниковском и Петушинском районах,

- по 7 сл. в Кольчугинском и Суздальском районах,

- по 6 сл. в Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах,

- по 5 сл. в Собинском и Киржачском районах, а также в г. Радужный,

- 4 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 950 случаев заболевания (3317 сл. в г. Владимире, 2238 сл. в Гусь-Хрустальном, 1917 сл. о. Муром, 1301 сл. в Ковровском, 1126 сл. в Александровском, 1079 сл. в Петушинском, 853 сл. в Вязниковском, 784 сл. в Юрьев-Польском, 627 сл. в Кольчугинском, 605 сл. в Собинском, 547 сл. в Суздальском, 483 сл. в Гороховецком, 468 сл. в Меленковском, 400 сл. в Селивановском, 387 сл. в Камешковском, 342 сл. в Киржачском, 243 сл. в Судогодском, 233 сл. в г. Радужном).

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А вообще пандемийный год не мог закончиться праздником. И по инициативе регионального Роспотребнадзора массовые гуляния во Владимирской области отменены. Ни 31 декабря, ни 1 января не будет никаких мероприятий, где могли бы собраться толпы людей. Под вопросом и традиционный Забег дедов Морозов, хотя здесь все-таки возможны послабления – все-таки он проходит на улице. С другой стороны, гуляния на Соборной площади тоже проходят под открытым небом, но их спасти не удалось.

- Наша задача сейчас сделать все, чтобы снизить число массовых мероприятий и количество их участников, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

По этой же причине впервые за достаточно долгое время не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Как сказал Александр Карпилович, сделано это для того, чтобы "не провоцировать некоторых горожан на решение двинуться по не заминированному городу". В итоге, уже в районе 22-23 часов 31 декабря автобусы и троллейбусы прекратят свою работу.