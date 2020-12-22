Владимирский биатлонист Алексей Слепов: «Надеюсь вернуться в большой спорт, но сейчас ищу работу»

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Наш земляк, известный биатлонист Алексей Слепов сейчас переживает непростые времена и даже подумывает о том, а не забросить ли лыжи на дальнюю полку.

Бегать или не бегать? Вот в чем вопрос

Виной всему «скандал» с РУСАДА. Напомним, что спортсмен три раза подряд пропустил допинг-тестирование, за что положена дисквалификация. Не накажут лишь, если у пропуска будет уважительная причина.

Алексей сумел доказать, что третий пропуск совершил из-за болезни. Из-за ухудшения самочувствия он отменил поездку в родной Владимир, где должен был пересечься с допинг-офицерами. РУСАДА «простило» спортсмена, сняв с него третий флажок, а через неделю опять засчитало три нарушения.

- Сначала вердикт хотели вынести 17 ноября, потом 27-го, а в итоге не сделали этого до сих пор! Конечно, плохо, что они тянут. Ведь если они вынесут положительный вердикт, то дата дисквалификации начнется 29-30 сентября. Конечно, я могу сейчас участвовать в соревнованиях, но потом эти результаты будут аннулированы, - рассказал Алексей Слепов.

Из-за сложившейся ситуации спортсмен даже не строит планы на будущее. Да и вариантов не много — «либо бегать, либо искать работу».

- Вообще я чувствую в себе силы продолжить свою спортивную карьеру и доказываю это на контрольных тренировках сборной России, - говорит Алексей. - Здоровье есть, а вот желание из-за этих передряг, конечно, пропало. Поэтому периодически ищу работу.

Биатлонист даже ходил в несколько спортивных школ — во Владимире, Санкт-Петербурге, также поступало несколько предложений по поводу работы от друзей. Но согласившись на них, придется менять место жительство на Москву или Питер.

- Сейчас нужно все взвесить и решить для себя, в каком направлении дальше развиваться, и чем придется пожертвовать, - подчеркивает Алексей.

Не только спортсмен, но и тренер

Слепов на тренировках в Алдане. Фото: Личный архив

Ну, а чтобы понапрасну не тратить свое «освободившееся» от соревнований время, Алексей решил начать дистанционно тренировать подающих надежды лыжников и биатлонистов. Свои анкеты для участия прислали несколько спортсменов из разных городов страны. Примечательно, что владимирских среди них нет.

Алексей обещает своим подопечным проработать персональную программу, проанализировать состояние инвентаря, дать рекомендации по питанию и поделиться знаниями о тренировках, накопленных за 26 лет.

- Даже хорошо, что набралось небольшое количество участников. Это значит, что каждому спортсмену я смогу уделить больше времени. Надеюсь, что мои знания принесут им успех, - подчеркнул Алексей.

Сейчас биатлонист готовится к встрече нового года. Праздник Алексей встретит дома вместе с родными.

- Соберемся на квартире или в деревне с родственниками, дождемся боя курантов, выпьем шампанского, запустим фейерверк на улице, поедим тортик и ляжем спать, - рассказал Алексей.

Ну и, конечно, по традиции спортсмен сходит с друзьями в баню, чтобы «смыть» с себя все проблемы високосного года и войти в новый год обновленным.