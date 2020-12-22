В Селивановском районе немецкий терьер 12 часов ждал хозяев на железной дороге

Найденный пес вернулся домой. Фото волонтеров

Немецкий ягдтерьер из Селивановского района стал звездой соцсетей. Собака 12 часов сидела у железнодорожных путей в ожидании хозяев. «Прямо как Хатико», пишут растроганные пользователи соцсетей.

История произошла на железнодорожном мосту рядом с Красной Горбаткой. 14 декабря машинисты проезжающих поездов видели собаку, которая почти неподвижно сидела на одном и том же месте. Примерно 12 часов пес ждал своих хозяев, которые либо оставили его, либо он сам от них убежал.

Селиван — такую кличку дали собаке волонтеры — не уходил даже при приближении поездов. Машинисты тепловоза «Ковров-Муром» остановились и забрали терьера в кабину. Когда начали осматривать, из уха пса шла кровь.

- Сначала подумали, что у Селивана разбита голова, так много крови у него вытекло. Однако это была травма мягких тканей уха, и достаточно глубокая. Кровь оттерли, рану, как смогли, обработали. Накормили и привезли в Муром. Но машинисты не знали, что с ним делать дальше, - говорит один из железнодорожных работников Алексей.

Волонтеры муромского движения «Дорога домой» рассказывают, что им в социальные сети написали работники железной дороги, они объяснили ситуацию и отметили, что животное некуда пристроить. В ночь на 15 декабря добровольцы нашли экстренную передержку, а утром повезли в ветеринарную клинику на осмотр.

- Псу обработали ухо, планировалось, что на ночь он останется в клинике. Но повезло — объявились владельцы собаки. Они приехали в Муром и забрали терьера, - объяснила Ольга Никитина, координатор группы помощи бездомным животным «Дорога домой».

Оказалось, что пса на самом деле зовут Бакс. Его отпускали гулять одного, и он всегда прибегал на свист. Хозяева весь день искали собаку, но та, видимо, поранила ухо и в состоянии болевого шока прибежала на железнодорожный мост. Вечером 16 декабря пес был уже дома в Красной Горбатке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Босфор, Хуторок и Ланселот. Фото волонтеров

Добровольцы отмечают, что счастливый конец случается не во всех историях. Волонтеры берут на передержки сбитых и больных животных. Тратят личные деньги на лечение, чтобы спасти кошек и собак, а потом пристроить в добрые руки. Только эти руки не всегда находятся, потому что животные не полностью восстанавливаются и некоторым необходимо постоянное лечение.

- Например, у нас есть пес Хуторок, его год назад кто-то сбил машиной и оттащил в кусты. У собаки были открытые переломы лап, выбитые зубы, отек легких. Нашли мы его без сознания и повезли в клинику, где его осмотрели врач-реаниматолог и невролог. Он до сих пор на попечении нашей группы. Понятно, что его вряд ли, кто возьмет, ведь пса нужно постоянно поддерживать. Еще один кот по кличке Ланселот просто надоел своей хозяйке. Она попросила своих знакомых забить его молотком. Мы удивляемся, как он выжил? Кот потерял глаза, но сейчас находится в нормальном состоянии, - рассказывает Ольга Никитина.

Также хозяева сами отказались от котенка Босфора, который выпал из окна и сломал позвоночник. Животное стало инвалидом — у него отказали две задние лапы. Сейчас ему тоже необходимы мази и лекарства, а еще лучше — новый владелец.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите взять кого-то из этих питомцев или посмотреть других, напишите в группу https://vk.com/dorogadom33. Также животным можно помочь материально. Для этого достаточно перевести любую сумму, которую вам не жалко, на номер карты - 4276 1000 1934 7498. В пометках напишите кличку животного, например: «На лечение Босфора».