Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 декабря 2020: у региона не хватит денег на строительство отдельного ковидного госпиталя

. Фото: Олег ЗОЛОТО

У нас для вас две новости – одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость заключается в том, что уже третий день подряд число заболевших за сутки уменьшается по отношению к предыдущему дню. А плохая состоит в том, что число выздоровевших тоже становится меньше.

Итак, за последние сутки коронавирусом заболели 185 человек. 20 декабря было 187 случаев Covid-19. При этом выздоровели только 173 человека. Вчера был 181 выздоровевший. И самое главное – уже два дня не было ни одного смертельного случая от коронавируса.

А вот как распределились случаи по районам:

- 45 сл. в г. Владимире,

- 21 сл. в Муромском,

- 20 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 13 сл. в Ковровском,

- по 9 сл. в Юрьев-Польском и Вязниковском районах,

- 8 сл. в Кольчугинском,

- по 7 сл. в Александровском, Гороховецком и Собинском районах,

- по 6 сл. в Петушинском, Камешковском, Суздальском и Киржачском районах,

- по 5 сл. в г. Радужный, а также Меленковском районе,

- 4 сл. в Селивановском,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 764 случая заболевания (3267 сл. в г. Владимире, 2216 сл. в Гусь-Хрустальном, 1900 сл. о. Муром, 1290 сл. в Ковровском, 1117 сл. в Александровском, 1071 сл. в Петушинском, 845 сл. в Вязниковском, 774 сл. в Юрьев-Польском, 600 сл. в Собинском, 620 сл. в Кольчугинском, 540 сл. в Суздальском, 477 сл. в Гороховецком, 462 сл. в Меленковском, 384 сл. в Селивановском, 383 сл. в Камешковском, 337 сл. в Киржачском, 243 сл. в Судогодском, 228 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, стало известно, почему во Владимирской области до сих пор не построили ковидный госпиталь на отдельной территории. Ведь еще весной предполагалось, что на территории Областной клинической больницы появится еще один корпус, где будут принимать только коронавирусных больных. И вот уже заканчивается 2020 год, а госпиталя так и нет.

На последнем брифинге, посвященному Covid-19, вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко объяснил, что загвоздка возникла из-за стоимости строительства. Изначально в белом доме хотели строить госпиталь из быстровозводимых материалов. Этот проект стоил много денег, и только за счет областного бюджета регион бы не потянул такой проект. В итоге, в «белом доме» обратились за помощью к федеральным властям.

- В тот период эти попытки оказались безрезультатными. Мы продолжаем эту работу. Самый главный вопрос — найти источники финансирования для того, чтобы они были подъемными для субъекта федерации, - сказал Сергей Шевченко.

Напомним, что по проекту на территории ОКБ должен был появиться новый инфекционный центр на 300 коек (в том числе 30 реанимационных). Под застройку было выделено 2 гектара земли.