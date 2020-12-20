Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 декабря 2020: в декабре 4 водителей автобусов оштрафовали за нарушение масочного режима

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимирская область находится на «плато» уже восемь дней. Во всяком случае, такая картина складывается, исходя из официальных данных от Роспотребнадзора по суточной заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Так, сегодня, 20 декабря на 11 часов утра лабораторно подтверждено 187 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на три случая меньше, чем 19 декабря.

Вот как распределились случаи по районам:

- 46 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 18 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Ковровском,

- 12 сл. в Юрьев-Польском,

- 9 сл. в Кольчугинском,

- по 8 сл. в Суздальском и Гороховецком районах,

- по 7 сл. в Киржачском и Вязниковском районах,

- по 6 сл. в Александровском, Собинском и Меленковском районах,

- по 5 сл. в Радужном, а также Камешковском, Селивановском и Петушинском районах,

- 1 сл. в Сугододском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 579 случаев заболевания (3222 сл. в г. Владимире, 2196 сл. в Гусь-Хрустальном, 1879 сл. о. Муром, 1277 сл. в Ковровском, 1110 сл. в Александровском, 1065 сл. в Петушинском, 836 сл. в Вязниковском, 765 сл. в Юрьев-Польском, 612 сл. в Кольчугинском, 593 сл. в Собинском, 534 сл. в Суздальском, 470 сл. в Гороховецком, 457 сл. в Меленковском, 390 сл. в Селивановском, 377 сл. в Камешковском, 331 сл. в Киржачском, 242 сл. в Судогодском, 223 сл. в г. Радужном).

За сутки выздоровели от коронавируса 181 человек. Умерших не было. Последний раз ни одного случая смерти от Covid-19 фиксировали 6 декабря.

Тем временем, мэрия опубликовала очередной отчет о ежедневных рейдах по выявлению нарушителей «масочного» режима в связи с коронавирусными ограничениями. В том числе, проверяют общественный транспорт. Причем, смотрят не только на пассажиров, но и на водителей и кондукторов. В декабре, например, на четырех водителей выписали штрафы. Материалы по ним уже передали на рассмотрение в городское УМВД и в региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала декабря проверено 813 автобусов и троллейбусов.

Ну, и в областной бюджет на 2020 год внесли изменения для облегчения работы учреждений культуры во время пандемии. До конца года в дома культуры 33 региона поступят больше 3,2 миллиона рублей для обеспечения безопасного режима работы с посетителями. На эти деньги закупят рециркуляторы воздуха и дезинфекторы. Еще более 7,68 миллионов рублей выделили на поддержку государственных учреждений культуры в условиях пандемии.