Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 декабря 2020: рестораторы просят губернатора не закрывать рестораны на новый год

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 19 декабря лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших во Владимире — 48 человек. На втором месте — Гусь-Хрустальный район с 21 случаем, на третоем — Муромский район с 20 заболевшими. Также 12 случаев в Ковровском районе, 11 - в Юрьев-Польском, 10 - в Киржачском, 9 - в Петушинском, по 8 - в Александровском, Кольчугинском, Вязниковском и Суздальском районах, 7 случаев в Гороховецком, 5 - в Собинском, по 4 - в Меленковском районе и в Радужном, по 3 случая в Камешковском и Селивановском районах и 1 случай в Сугододском районе.

Всего в области зарегистрировано 16 392 случая заболевания (3176 сл. в г. Владимире, 2177 сл. в Гусь-Хрустальном, 1861 сл. о. Муром, 1263 сл. в Ковровском, 1104 сл. в Александровском, 1060 сл. в Петушинском, 829 сл. в Вязниковском, 753 сл. в Юрьев-Польском, 603 сл. в Кольчугинском, 587 сл. в Собинском, 526 сл. в Суздальском, 462 сл. в Гороховецком, 451 сл. в Меленковском, 385 сл. в Селивановском, 372 сл. в Камешковском, 324 сл. в Киржачском, 241 сл. в Судогодском, 218 сл. в г. Радужном).

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За сутки выздоровели 185 человек, один умер.

Тем временем, дома культуры и другие учреждения до конца года получат больше 3,2 миллионов рублей для обеспечения безопасного режима работы с посетителями. На эти деньги будут куплены рециркуляторы воздуха и дезинфекторы. Кроме того, учреждения культуры получат финансовую поддержку. На это в бюджете заложено более 7,68 миллионов рублей.

А пока бюджетники получают помощь, рестораторы и отельеры Владимирской области требуют, чтобы у них не отобрали последнее. 18 декабря они написали коллективное письмо на имя губернатора Владимира Сипягина с просьбой не вводить новое расписание работы ресторанов и других объектов общепита на время новогодних праздников. Напомним, что на этой неделе Роспотребнадзор предложил с 30 декабря по 2 января и с 6 по 7 января временно ограничить работу ресторанов следующим расписанием — с 6 утра до 20 вечера, посчитав, что в текущей эпидемиологической ситуации это поможет избежать еще большего осложнения обстановки. Вот только владельцы ресторанов и кафе уверены, что это ограничение добьет их бизнес окончательно, и после нового года сфера уже не восстановится.

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Под письмом свои подписи поставили около 50 предприятий общепита Владимира и Владимирской области. Очевидно, что рестораторы хотят сыграть на опережение. Однако это не означает, что власти прислушаются к предпринимателям.