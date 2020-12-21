Владимирцам предлагают прочистить вентиляцию за 19 тысяч рублей

. Фото: Тимур ХАНОВ

Жертвой неизвестных едва не стала владимирская пенсионерка с улицы Добросельской. Сначала 84-летней женщине позвонили неизвестные и попросили выйти на улицу – якобы на лекцию о противопожарной безопасности. А когда она, посоветовавшись по телефону с дочерью, решила не ходить, к ней явился домой незнакомый мужчина.

- Высокий, представительный, он сказал, что они из противопожарной службы, даже какое-то удостоверение показал, но так быстро, что мама не рассмотрела. Объяснил, что они проверяют вентиляцию, был очень убедителен и разговорчив. Например, на мамин вопрос, почему не было объявления, сказал: «Да это у вас старшая по дому виновата, не повесила». Буквально только заглянул в ванную и туалет и поставил «диагноз» - у вас забита вентиляция, надо прочищать, иначе будет грибок. Сейчас, говорит, я слесаря позову, он в соседнем подъезде, а стоить это будет девятнадцать тысяч. Мама растерялась, говорит: «У меня таких денег нет». Тогда мужчина предложил ей скидку – за все работы с нее, как ветерана труда, взяли бы пять тысяч рублей, - рассказывает Полина Моисеева, дочь пенсионерки.

Пожилая женщина объяснила, что и пяти тысяч у нее нет – пенсию получает дочь, но она живет в соседнем доме и принесет, если надо.

- Тогда они позвонили мне. Даже приходить не нужно было: мол, можно перевести по номеру телефона. А квитанцию, если нужно, они готовы дать, но для этого придется их вызвать еще раз и заплатить за повторный вызов восемьсот рублей. Я попросила их подождать, не уходить, а сама скорее оделась и бегом к маме, благо она живет в соседнем доме, - рассказывает Полина Моисеева.

Но когда женщина прибежала к маме, никого у нее не было: мужчина спешно ушел, сказав, что зайдет пока на второй этаж. И больше не вернулся. Как выяснилось потом, ни к соседям на втором этаже, ни в другие подъезды в тот день никто не приходил проверять вентиляцию. В управляющей компании, которая по закону занимается прочисткой вентиляции, причем бесплатно, тоже о визитерах и проверке ничего не знали.

- Мы позвонили в полицию, оставили все наши данные. Это не правильно, что неизвестные ходят и пугают стариков, - говорит Полина Моисеева. – Мне еще интересно, откуда они узнают номера квартир и телефоны одиноких пенсионеров? Мама живет одна, прописана в квартире только она. Мошенники же не знают, что я навещаю ее каждый день…

Кстати, это не первый случай в Добром, когда неизвестные за деньги обещают прочистить вентиляцию. Месяц назад в редакцию обратилась женщина, мама которой, живущая на Юбилейной, отдала за это пять тысяч рублей. К ней также пришли днем, когда дочь была на работе.

Как объяснили в региональной общественной организации «ЖКХ-Контроль», прочистка входит в перечень работ по содержанию и текущему ремонту – ее цена уже заложена в тариф, который вы оплачиваете. Никакой дополнительной оплаты управляющая организация брать не может. Теоретически собственники квартир на общем собрании могут решить пригасить частную компанию специально для проверки вентиляции. Но на практике этого не делают: зачем, когда прочистка уже входит в стоимость тарифа?

А в полиции отмечают: социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики и пожарные, которые приходят без вызова и настойчиво предлагают свои услуги – это мошенники. Ну, или хотя бы повод насторожиться. Не стоит расслабляться, увидев униформу, инструменты и удостоверение. Для начала изучите документы, позвоните в организацию и уточните, направляли ли вам специалиста, а также в свою УК – спросите, должны ли проводить сейчас работы, о которых вам говорят. И в любом случае, на месте с вас никто не должен просить денег. Платные работы оплачиваются в кассах по месту расположения организации.