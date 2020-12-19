Жительница Владимира с воспалением суставов и позвоночника не получает лекарства с лета

Амаля Папян с руководителем Палаты защиты прав пациентов Галиной Шипаревой (справа).

Из-за болей в суставах у 58-летней Амали Папян начались проблемы с ходьбой. Еще три года назад она обратилась с жалобами в местную больницу, но врачи не смогли поставить диагноз. Тогда женщину приняли в платном медицинском центре и направили на лечение в Москву.

Уже там пациентку обследовали и поставили сразу несколько диагнозов, среди них - спондилит (воспалительное заболевание позвоночника), полиартрит (воспаление суставов) и дактилит (острое воспаление пальца). Амале назначили дорогостоящий препарат «Энбрел», который один раз в неделю ей должны вводить в поликлинике бесплатно. Лечение жительница Владимира получала до лета этого года, а потом оно резко прервалось без объяснения причин.

«Сейчас ей еще труднее передвигаться»

- Мама является льготником и инвалидом третьей группы. С 2017 года она ходила в поликлинику №1, и ей не отказывали в препарате. Были задержки, но небольшие. С июля мама начала испытывать боли потому, что перестали вводить лекарство. Мы писали заявление в поликлинику, нам сказали: «Нет финансирования». Уже полгода мама мучается, жалуется каждый день. Она не может нормально встать, и из-за этого начинает нервничать, что тоже сказывается на здоровье. Когда оказывалось лечение, мама не замечала болезнь, а сейчас ей еще труднее передвигаться, - рассказала дочь Светлана Папян.

Упаковка препарата, который должна получать женщина, стоит 61 тысячу рублей. Семья не в силах каждый месяц покупать по такой упаковке. Даже если приобрести хотя бы одну пачку — особых изменений не будет, ведь у лекарства — накопительный эффект. Светлана Папян стала просить помощи у общественной организации «Палата защиты прав пациентов». Активисты связались с главным врачом поликлиники, который ответил, что таких пациентов у них восемь. И всех обеспечить сейчас препаратами они не могут.

- Я полагаю, что это недофинансирование медицинской сферы — всех льготников обеспечить препаратами просто невозможно. На медицину нужно 6% средств из федерального бюджета, по факту мы получаем 3,6%. Понимаем, что сейчас все направлено на борьбу с пандемией коронавируса, но не нужно забывать о тех пациентах, которые планово должны получать помощь, - говорит Галина Шипарева, руководитель «Палаты защиты прав пациентов». - Из-за того, что лекарств нет, Амаля Папян становится немобильной.

«Помощи не будет — пойдем в прокуратуру»

Кроме поликлиники, представители «Палаты» написали обращение в Росздравнадзор по Владимирской области и департамент здравоохранения. Еще в конце октября руководитель первой организации направил письмо в облздрав с просьбой принять меры. (Данный документ есть в распоряжении нашей редакции)

- Также мы сообщали о некачественном оказании медицинской услуги в страховую компанию. В дальнейшем будет подан судебный иск к лечебному учреждению на основании нарушений, которые выявят. Со своей стороны мы, конечно, за решение таких ситуаций благополучно. Мы понимаем позицию больниц, но когда к ним обращаются общественные организации и говорят, что у пациента очень тяжелое состояние, но он не может купить себе лекарство, пожалуйста, найдите возможность, обеспечьте, - объясняет Галина Шипарева.

Если реакции по поводу лечения Амали Папян не будет, то общественники пойдут в прокуратуру, сотрудники которой могут наложить штраф на лечебное учреждение. Таким образом, вместо того, чтобы деньги были потрачены на пациента, их направят на оплату штрафа. А нужно ли дожидаться такого исхода, учитывая то, что штраф все равно не освобождает от покупки лекарств.

Журналисты «Комсомольской правды» обратились с официальным запросом в департамент здравоохранения. И ответ его представителей можно назвать отпиской. Нам написали, что департамент не может рассматривать вопрос в отношении пациентов в открытом источнике, а именно в СМИ, поэтому Амале сказали оформить письменное обращение.

«Рекомендуем направить письменное обращение по электронному адресу dz@avo.ru или в форме электронного документа в рамках государственной электронной программы «Обращения граждан» по ссылке: https://dz.avo,ru/otpravit-obrasenie. Необходимо указать ФИО пациента, контактные данные и все обстоятельства сложившейся ситуации. После проведения проверки заявители получат официальный ответ. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры», - написали в облздраве.

Если брать во внимание факт того, что представители «Палаты защиты прав пациентов» и Амаля Папян лично связывались с облздравом и рассказывали о ситуации, а Росдравнадзор требовал принять меры, то почему сотрудники департамента вновь просят описать все обстоятельства? И даже если Амаля Папян опять напишет в департамент, потом ей еще предстоит ждать проведения проверки, а за ней — очередной ответ. И все это время мучиться от болей?! Очень человечно!