Во Владимире фейерверки покупают также как в прошлом году, несмотря на коронавирус

Ни один ребенок не вышел из магазина с покупкой. Фото: Валерия ПРОНИНА

В регионе начались совместные проверки магазинов с фейерверками на соблюдение правил торговли пиротехникой. 18 декабря специалисты МЧС и прокуратуры отправились в три точки: на улицах Дворянской, Красноармейской и проспекте Ленина во Владимире. Там установлены отдельные палатки специально для продажи салютов.

Проверяющие сразу обратили внимание на то, что к магазинам постоянно приходят дети. А продажа пиротехники им запрещена. Но с покупками так никто и не вышел. Продавец торговой точки на проспекте Ленина говорит, что не запрещает детям смотреть на товар и спрашивать цену. Он может рассказать об эффектах, но уже купить и применить их ребенок может только с взрослыми.

- Не продаем товары детям младше 16 лет. Но и выгнать их тоже не можем. Поэтому пусть присматриваются и приходят с мамами и папами. А вообще, покупатели уже появились. Спрос в этом году не упал — всем хочется праздника, правда, жители стали приобретать салюты дешевле, - рассказал продавец Михаил Минин.

Все сотрудники точек уверяли, что с каждым покупателем проводят инструктаж: на какое расстояние нужно отходить, куда поставить коробку с фейерверком и где категорически запрещено его пускать. Продавцы объясняют, что безопасность также в их интересах: если с покупателем что-то случится, то он же и придет с жалобами в магазин.

Проверяющие смотрели на документы и соблюдение правил пожарной безопасности. Фото: Валерия ПРОНИНА

Проверяющие просили предоставить документы, включая лицензию. Кроме того, специалисты смотрели на сроки годности товаров и наличие в секции огнетушителей. Серьезных нарушений не нашли.

- Два года назад мы выявляли просроченные товары и нарушения пожарной безопасности. Сейчас владельцы точек ответственнее подходят к работе, - рассказал Михаил Татаровский, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира.

Если в торговых точках все же найдут недочеты, то сотрудникам магазинов фейерверков грозят штрафы. Граждан могут наказать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 6 до 15 тысяч, индивидуальных предпринимателей — от 30 до 35 тысяч, юридические лица — до 200 тысяч рублей. Все постановления направляются в МЧС.

Грубых нарушений не было. Фото: Валерия ПРОНИНА

- За текущий период постановления не выносились, так как пиротехнические магазины только начали открываться, и, соответственно, все они еще не проверены (всего во Владимире 12 разрешенных мест для торговли пиротехникой – Ред.). Мероприятия будут проводиться до закрытия точек, - отметила помощник прокурора города Владимира Елена Соколова.

КСТАТИ

Как правильно пользоваться фейерверками?

Обратите внимание на целостность упаковки, данные о производителе, название изделия, сроки годности. На каждом фейерверке ищите инструкцию по безопасности. В свободной продаже может быть только продукция 1, 2 и 3 класса опасности. 4 и 5 класс - для профессионального использования. Запускайте салюты на улице вдали от деревьев и домов. Список официальный мест, где можно пускать залпы, будет составлен позже. В прошлом году безопасным считалось поле рядом с гипермаркетом «Лента». Впрочем, люди запускали салюты во дворах и не особо старались соблюдать правила.