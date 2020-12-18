Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 декабря 2020: предприятия просят увести треть сотрудников на «дистанционку»

. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Коронавирусное плато» во Владимирской области продолжается, остановившись на девятнадцатом десятке. Уже неделю в регионе суточная заболеваемость колеблется от 180 до 190 человек. Вот и сегодня, 18 декабря лабораторно было подтверждено 188 новых случаев Covid-19. 182 человека выздоровели за сутки, а четверо жителей региона скончались от коронавируса.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 45 сл. в г. Владимире,

- 18 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 17 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Ковровском,

- 13 сл. в Юрьев-Польском,

- по 10 сл. в Вязниковском и Кольчугинском районах,

- 9 сл. в Гороховецком,

- по 8 сл. в Камешковском и Киржачском районах,

- по 7 сл. в Александровском и Суздальском районах,

- по 6 сл. в Петушинском районе, а также в г. Радужный,

- 5 сл. в Меленковском,

- 4 сл. в Селивановском,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 202 случая заболевания (3128 сл. в г. Владимире, 2156 сл. в Гусь-Хрустальном, 1841 сл. о. Муром, 1251 сл. в Ковровском, 1096 сл. в Александровском, 1051 сл. в Петушинском, 821 сл. в Вязниковском, 742 сл. в Юрьев-Польском, 582 сл. в Собинском, 595 сл. в Кольчугинском, 518 сл. в Суздальском, 455 сл. в Гороховецком, 447 сл. в Меленковском, 382 сл. в Селивановском, 369 сл. в Камешковском, 314 сл. в Киржачском, 240 сл. в Судогодском, 214 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес новые изменения в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Работодателям региона рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями. А вот пойдут на это предприниматели или нет, сказать сложно, учитывая, что до новогодних праздников и так осталось всего две недели.

Ну, и во Владимирской области продолжается стартовавшая на этой неделе прививочная кампания против коронавируса. До конца года планируется привить 1300 человек – по числу поступивших доз вакцины «Спутник V». На данный момент 156 жителей региона уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Самое большое количество – 56 человек – привили в Городской клинической больнице №5 города Владимира. Из них 34 – представители медицинского персонала, остальные – социальные работники. Именно эти категории населения, наряду с педагогами, получили приоритетное право на вакцинацию.

В числе привитых заведующий отделением Городской клинической больницы №5 города Владимира Сергей Головкин. Через 21 день ему и другим вакцинированным необходимо будет ввести второй компонент вакцины, после чего сформируется надежный иммунитет.

Поступление более крупных партий вакцины ожидается в начале следующего года. Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от коронавируса 60 процентов населения.