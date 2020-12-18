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Владимирцам презентовали схему организации дорожного движения в городе на ближайшие 15 лет

Проектировщики обещают, что даже без значительных трат горожане почувствуют облегчение
Полина Немчинова
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Авторы проекта во время презентации.

Авторы проекта во время презентации.

Разработка новой схемы дорожного движения во Владимире – не прихоть администрации, а необходимость – таково требование закона. Впрочем, реальность тоже недвусмысленно намекает: в областном центре пора что-то менять с дорогами и транспортом. С этим согласны и разработчики проекта.

Площадь Ленина надо переделать

- Нужно серьезно совершенствовать и менять дорожную инфраструктуру. Комплексная схема поможет решить серьезные моменты, в ней отражены проблемные места. Транспортную модель можно в любой момент актуализировать и внести новые развязки, дублеры, – считает Станислав Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «ДорМостПроект» - компании, занимавшейся разработкой схемы.

Что же предлагают разработчики документа, который определит дорожно-транспортную ситуацию в областной столице минимум на ближайшие пятнадцать лет?

Как отмечают разработчики, обследовавшие более 60 точек в областном центре, в том числе с помощью квадрокоптеров, пробки охватили весь Владимир. Суздальский проспект, улицы Добросельская и Большая Нижегородская достигли предела своей пропускной способности и работают в режиме перегрузки, в часы пик коэффициент загруженности составляет более 80 процентов. Также к наиболее загруженным участкам относятся улицы Горького, Чайковского, Нижняя Дуброва, Погодина, Лакина, Куйбышева, Мира, Растопчина, Судогодское шоссе, проспекты Ленина и Строителей – и это не полный список.

Чтобы исправить ситуацию, разработчики предлагают оптимизировать действующую схему организации дорожного движения на площади Ленина: переразметить ее, организовав островки безопасности с делиниаторами – специальными бордюрами, добавив одну полосу на пересечении улицы Горького и Промышленного проезда, а также сделать односторонним движение на примыкающих улицах – Северной и Промышленном проезде.

На улице Горького, чтобы увеличить ее пропускную способность, предлагают организовать дополнительный съезд на проспект Строителей без светофора, зато поставить светофор в районе остановки «Река Содышка». На проспекте Ленина планируется организовать дополнительный правоповоротный съезд на Верхнюю Дуброву – эта дополнительная полоса поможет избежать пробок. Также новая схема предполагает расширение бульвара Художника Иванова и создание разворота на улице Лакина в сторону Нижнего Новгорода.

Больше парковок, платных парковок

Кстати, разработчики считают, что «пекинка» – федеральная трасса М-7 – в черте Владимира станет городской дорогой и при составлении схемы учитывали этот вариант.

Не оставят без внимания и центр города. На улицах Дворянской и Дзержинского планируют сделать одностороннее движение: первая после этого полностью справится с транспортным потоком, на второй загруженность снизится с 75 процентов до 45. Вообще улиц с односторонним движением в городе станет больше.

Синим цветом выделены действующие парковки. Красным - те, которые появятся по данной схеме.

Синим цветом выделены действующие парковки. Красным - те, которые появятся по данной схеме.

Проблему с парковками, особенно актуальную в центре, тоже решают: их просто планируют увеличить, особенно в районе больниц, ЗАГСа и прочих учреждений – всего сорок штук. А парковки на второстепенных улицах - Герцена, Ильича, Никитской, Девической, Чехова, Комсомольской, Юбилейной, Кремлевской и других - воронежские специалисты предлагают сделать платной.

Подумали разработчики и про пешеходов. В городе обещают построить двадцать километров тротуаров и пешеходных дорожек, столько же велодорожек в разных частях города – как на проспекте Ленина, так и в центре, на улицах Комиссарова, Егорова, Безыменской, двенадцать новых пешеходных переходов и новые остановки. Кстати, разработчики признались, что ограды вдоль тротуаров они поддерживают, поскольку те обеспечивают безопасность пешеходов. Еще одна идея разработчиков – возможность менять длину фаз светофора в зависимости от плотности транспортного потока.

Теперь схему должны утвердить депутаты владимирского Горсовета и после этого начать потихоньку воплощать в жизнь.

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