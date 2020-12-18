Все одинаковые: владимирцев обяжут сделать колористические паспорта домов и однообразные заборы

Вот как привести к единому архитектурному знаменателю такие районы Владимира? Фото: Полина Немчинова

Сделать это должны в начале следующего года депутаты владимирского Горсовета. И если верить поправкам, после их принятия любоваться городскими пейзажами в областной столице станет приятнее.

Единый стиль в рамках квартала

Например, жители частных домов и владельцев приусадебных участков должны будут поставить одинаковые заборы. Заборы со стороны улицы, как гласит документ, должны быть единообразны, по крайней мере, на протяжении одного квартала. Максимальная их высота не должна превышать двух метров, причем как со стороны улицы, так и между участками. Зато ограждение между двумя соседями может быть любым - сетчатые, решетчатые, глухие. Правда, не очень понятно, как быть владимирцам, уже поставившим заборы. Прогулявшись по частному сектору Владимира, можно увидеть кирпичные особняки рядом с деревянными домишками, построенными в первой половине прошлого века. Естественно, заборы у них тоже весьма и весьма отличаются. Горожане переживают: кто будет контролировать единообразие и не обяжут ли их искать деньги на новые заборы?

Кстати, ограждать свои дома смогут и жители многоэтажек. Для этого им нужно будет принять решение на общем собрании, получить архитектурно-планировочные требования в администрации, выполнить схему, согласовать ее и получить ордер на установку забора. Такие же правила предусмотрены и для тех жителей многоэтажек, которые хотят организовать около дома парковку. А чтобы легче было штрафовать нарушителей, паркующих машины на травке около домов, в правила внесли определение газона.

Еще одно нововведение, касающееся жителей многоквартирных домов – паспорта колористического решения фасадов зданий. По идее, этот документ, который описывает облик здания, поможет сделать дома эстетичнее. Если жители захотят повесить кондиционер или тарелку, креативно украсить стены дома – им придется обращаться в мэрию и согласовывать оригинальные архитектурные решения. Отдельно в измененных правилах отмечается, что «при замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией».

Также в новых правилах прописан запрет на установку нестационарных торговых объектов, например, киосков, в арках домов, на детских площадках и стоянках, а также ближе пятнадцати метров к домам.

«Колористические паспорта нужны»

Профессионалы нововведения администрации поддерживают.

- Колористические паспорта нужны. По-хорошему, они должны разрабатываться архитектором города для создания единой картинки городской среды. Такое практиковали в послевоенном Советском Союзе, но не очень активно. В современной России колористические паспорта городов практически не пользуются спросом, хотя, как мне думается, зря. С помощью цвета зданий можно придать определенное настроение всей улице, обыграть ее с исторической точки зрения или придать ей определенный смысл. Сейчас колористический паспорт улицы или дома позволит держать в рамках собственников домов, чтобы не было разношерстных зданий. Ведь зачастую предприниматели так ярко красят фасады своих зданий для привлечения внимания посетителей, что дом (а часто и половина, и четверть дома) просто «выпадает» из общего ряда застройки. И если подобных собственников, любящих поярче, будет излишне много, то вместо ярких акцентов на наших улицах мы получим невыносимую мешанину, визуальный шум, которого и так достаточно в современном мире, - считает владимирский архитектор Екатерина Манасова.

С ограждениями – более сложная история, считает Екатерина Манасова. Она говорит, что нужен общий документ, который регламентировал бы высоту и, возможно, «плотность» ограждения (глухой забор или решетчатый), но он должен быть рассчитан на некую перспективу, не для единовременной замены ограждений собственниками по данным требованиям.

- И, естественно, при введении подобного рода ограничений, нужна будет поддержка жителей со стороны администрации в этом вопросе. Чтобы не оказалось такого, что одинокой бабушке, проживающей в деревянном домике за разваленным забором, выкатывали кучу штрафов за неисполнение указа о единообразии ограждений у частных домов. А ей банально не на что его установить, - говорит архитектор.

КОНКРЕТНО

Обсудить изменения предлагают и самим владимирцам. Познакомиться с поправками можно здесь или в рабочее время на экспозиции по адресу: улица Горького, 40, кабинет 311. А внести свои предложения можно до 18 января, оставив отзыв на сайте администрации, написав письмо или в книге учета посетителей экспозиции проекта.