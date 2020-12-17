Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 декабря 2020: в регионе откроют еще триста с лишним коек для больных с коронавирусом и две лаборатории

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Во Владимире – 47 случаев, 18 - в Муромском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Юрьев-Польском, 11 - в Ковровском, 10 - в Гороховецком, по 9 - в Вязниковском, Александровском, Суздальском и Кольчугинском районах, по 7- в Петушинском и Камешковском, 6 - в Селивановском, по 5 - в Киржачском и Радужном, 4 - в Меленковском, 1 - в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 16 014 случаев, который распределились так: 3083 случаев во Владимире, 2138 в Гусь-Хрустальном, 1824 в округе Муром, 1237 в Ковровском, 1089 в Александровском, 1045 в Петушинском, 811 в Вязниковском, 729 в Юрьев-Польском, 582 в Собинском, 585 в Кольчугинском, 511 в Суздальском, 446 в Гороховецком, 442 в Меленковском, 378 в Селивановском, 361 в Камешковском, 306 в Киржачском, 239 в Судогодском, 208 в городе Радужном.

Также за последние сутки 180 человек выздоровели, а всего за время пандемии коронавирус победили 14 344 человек. К сожалению, за минувшие сутки подтвердилась смерть еще двух пациентов от коронавируса, а всего от нового вируса в регионе скончались 409 человек.

В областном департаменте признают, что места для госпитализации «коронавирусных» больных заканчиваются: число пациентов растет каждый день. Всего во Владимирской области 9800 коек во всех больницах, значительную часть его уже отдали для пациентов с ковидом. Еще 70 коек планируют открыть в Радужном, сто – в Суздальской районной больнице, 162 - во владимирской городской больнице №5. Как отметила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова, сейчас занимают койки предназначавшиеся для онкобольных, пациентов с болезнями системы кровообращения, неврологии, наркологии и других, но бесконечно отнимать их не получится – другие больные тоже нуждаются в медицинской помощи. А денег построить отдельный коронавирусный госпиталь, о котором говорили весной, у области нет.

Зато до конца декабря во Владимирской области планируют открыть еще две лаборатории, которые будут делать анализы на коронавирус. Они появятся на базе ЦГБ города Коврова и центра специализированной фтизиопульманологической помощи города Владимира. Это поможет делать две тысячи анализов в сутки. Сейчас в регионе мазки анализируют семь лабораторий – пять местных и две федеральных.