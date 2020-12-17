Во Владимирской области вакцинацию от коронавируса прошли 60 человек

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В регионе началась вакцинация от коронавируса. Первая партия — 1300 доз — поступила во Владимирскую область 12 декабря. Ее распределили в Ковровскую ЦГБ, Камешковскую ЦРБ и больницу №5 города Владимира. Вакцину «Спутник V» уже ввели 60 жителям региона — в приоритетные списки попали медики, педагоги и соцработники.

Директор департамента здравоохранения области Елена Утемова сообщила, что пока 35 человек привиты во Владимире, 15 — в Коврове и 10 — в Камешкове. С 16 декабря прививочная кампания началась в Гусь-Хрустальном, Петушках, Александрове и Муроме.

- До Нового года мы должны использовать все 1300 доз. Приоритет отдан тем, кто контактирует с пациентами, детьми, инвалидами и пожилыми. Поэтому они должны быть не просто защищены, но и безопасны для тех людей, с которыми они работают, - отметила Елена Утемова.

В январе в нашу область должна поступить еще партия вакцины, которая будет больше первой. Уже тогда начнется массовая вакцинация для всех. Но в облздраве допускают, что в декабре кто-то откажется от прививки из-за противопоказаний, в этом случае оставшиеся дозы получат все желающие.

А пока сотрудники департамента обеспечивают больных коронавирусом бесплатными лекарствами, которые были закуплены на 51 федеральный миллион. 4200 пациентов, проходящих лечение на дому, получили необходимые препараты. До конца 2020 года в область поступят еще 28 миллионов рублей для этих же целей.

Елена Утемова напомнила всем, что коечный фонд продолжает сокращаться. Для пациентов с коронавирусной инфекцией свободны 183 койки из 1709. В декабре в регионе развернут 70 коек в больнице Радужного, еще 100 — в Суздале. Перепрофилируют корпус пятой больницы, где откроют 162 места.

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До 23 декабря будет подписано соглашение с Минздравом на модернизацию первичного звена здравоохранения региона. На нее потратят 1 миллиард 178 миллионов рублей. Самые крупные проекты - строительство поликлиник в Струнине и Собинке, а также четырех ФАПов - в Патакино Камешковского района, Толстиково Меленковского района, Городищах и Григорово Юрьев-Польского. Старт строительства поликлиник обещают в 2021 году. Капитальный ремонт проведут в трех больницах — Кольчугинской вместе с инфекционным корпусом, Петушинской и Собинской. Для сферы здравоохранения также закупят 70 автомобилей, 28 поступят уже в этом месяце.