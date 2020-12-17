Ради закона «О приватизации госимущества» владимирские депутаты впервые за восемь лет преодолели вето губернатора

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Декабрьское заседание Заксобрания Владимирской области запомнилось не только конфликтом двух ветвей власти во время обсуждения областного бюджета на 2021 год, но и тем, что депутаты преодолели вето губернатора Владимира Сипягина по поводу закона «О приватизации госимущества». Последний раз до этого Заксобрание «перешагивало» через решения главы региона в 2012 году, когда боролось за закон о веселящем газе.

Решение преодолеть вето было, по сути, принято еще 8 декабря на профильном комитете. Члены комитета посчитали, что областная администрация не представила весомых аргументов в защиту своей позиции. А вето губернатором было наложено не на первоначальный текст закона (к нему как раз и были претензии у прокуратуры), а на текст, в который уже были внесены правки. Причем это были поправки, в том числе, и от губернатора.

- А теперь губернатор сам же против них и выступает, - сказал на заседании депутат Дмитрий Рожков.

При этом часть депутатов только раззадорило выступление Владимира Сипягина, который в начале заседания заявил, что «в последнее время многие законы готовятся в спешке, а это в итоге приводит к ошибкам и неточностям…»

- Вы, конечно, можете преодолеть вето, но тогда ответственность за все будущие коррупционные скандалы, связанные с приватизацией госимущества, будете нести вы! – резюмировал глава региона.

В итоге представители трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПСС) были сильно возмущены этими словами. А депутат Иван Алтухов и вовсе предлагал при преодолении вето проголосовать поименно. Но до этого не дошло. Заместитель председателя ЗС Роман Кавинов сказал, что это якобы очень долго, а заседание к тому моменту уже шло больше четырех часов.

В итоге, за преодоление вето проголосовали 27 депутатов, против выступили девять депутатов, один воздержался.

Самое интересное, что областная администрация в итоге на данный момент собирается игнорировать исполнение принятого закона. Как заявил в конце обсуждения проекта закона вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко, «белый дом» не собирается представлять на обсуждение в ЗС прогнозные планы приватизации. И пойдут на это лишь в том случае, если правительство России при разъяснении порядка продажи госимущества в регионах укажет, что исполнительная ветвь власти обязана это делать.