Во Владимирской области полностью отменили новогодние корпоративы

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Новогодние корпоративы в этом году отменяются. Формально только до 15 января. Но если быть честным – к тому моменту они уже никому не будут нужны. Решение об отмене приняли в оперативном штабе по коронавирусу на основе последних данных.

- Также глава региона Владимир Сипягин поручил проконтролировать, какие организации общепита продолжают рекламировать проведение новогодних корпоративов, - сказал на еженедельном брифинге по эпидситуации вице-губернатор Сергей Шевченко. – Их будут проверять. Кроме того, 15 января в области продолжает действовать запрет на деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат.

Но и это еще не все. Сотрудники Роспотребнадзора по Владимирской области обратились к губернатору с предложением временно ограничить работу общепита следующим расписанием: с 20.00 до 6.00. Такой формат работы хотят сделать с 25 декабря по 2 января включительно и с 6 января по 7-е. Также в Роспотребнадзоре предлагают в эти же дни вообще закрыть точки общепита в торговых центрах и фудкортах за исключением вокзалов и заправок. Официальный представитель ведомства Марина Колтунова отметила, что в праздники сфера общественного питания является наиболее уязвимой, потому что посетители баров и ресторанов все равно снимают маски за столами.

- Любое возмущение со стороны рестораторов — неуважение к людям, которых они подвергают опасности. Если мы не будем соблюдать эти ограничения, то еще больше ухудшим эпидобстановку. Тогда уже может встать вопрос о полном закрытии предприятий общепита, - сказала Марина Колтунова.

А вот новогодние праздники в детских садах и школах не запретили. Но есть условие от главного санитарного врача России Анны Поповой, которое будет действовать до января 2022 года, - организовывать утренники и новогодние огоньки только для одного класса или группы и без зрителей.

По поводу представлений в театрах и ДК в Роспотребнадзоре отвечают, что они возможны только с заполняемостью залов 50%. При этом посетители должны быть в масках, по возможности – даже дети старше 7 лет. Не рекомендованы в этом году хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Еще одним местом, где в праздники ожидаются большие скопления людей, являются церкви и монастыри. Представителям религиозных организаций уже выданы рекомендации при проведении обрядов. Они и будут нести ответственность за их выполнение, потому что рейдов перед рождественскими службами проверяющие не планируют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На данный момент, по оценкам специалистов, самый высокий рост заболеваемости — у сотрудников промышленных предприятий, сферы торговли и государственных служащих. Представители Роспотребнадзора советуют не проводить работающему населению праздники даже в актовых залах. Допустимы мероприятия только на свежем воздухе с соблюдением дистанции.

К концу этой недели представители «белого дома» опубликуют рекомендации, чтобы руководство организаций перевело 30% сотрудников на удаленную работу.