Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 декабря 2020: детские развлекательные центры не откроют на новогодние праздники

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по статистике последних дней, связанной с коронавирусом, Владимирская область «вышла на плато». Во всяком случае, уже три дня число заболевших не растет. Более того, даже немного снижается. Так, на 11 часов утра 16 декабря лабораторно подтверждено 182 новых случая заболевания Covid-19. Выздоровели 178 человек, умерли шестеро жителей 33 региона.

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Тем временем владимирский городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции рекомендовал директорам муниципальных школ города Владимира закончить учебную четверть 25 декабря, а для школ с шестидневкой - 26 декабря. Впрочем, это не обязательно: как объясняют в мэрии, школы с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой вправе работать по своим учебным планам и отправить детей на каникулы как и положено - накануне новогодних праздников, 28-29 декабря. Решение о досрочном начале зимних каникул принимает директор школы с учетом числа заболевших учеников и учителей и издает соответствующий приказ.

Но гораздо больше расстроит родителей детей не досрочные каникулы, даже если они будут, а новые изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности». По нему до 15 января 2021 года в области не будут работать детские развлекательные центры и игровые комнаты, в том числе расположенные на территории торговых комплексов. При этом функционирование в этих заведениях отдельных развлекательных аппаратов допускается. Только они должны постоянно дезинфицироваться и быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, до стабилизации эпидситуации режим самоизоляции теперь должны соблюдать и граждане с хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. Этой меры предосторожности по-прежнему должны придерживаться граждане с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные женщины.